Вратарь «Ак Барса» отдыхает в Сочи вместе с Сотниковой и женой Зарипова

https://static.news.ru/photo/875d67f2-b786-11ea-9797-fa163e074e61_660.jpg Амир Мифтахов Фото: ak-bars.ru

Третий вратарь казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Амир Мифтахов отдыхает в Сочи вместе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

Также в их компании отдыхают жена капитана казанской команды Даниса Зарипова Алла и бывший нападающий молодёжного состава московского футбольного клуба ЦСКА 20-летний Тимур Осмоловский.

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Ранее Аделина Сотникова заявила, что в течение трёх дней будет голодать.

В феврале 2020 года Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писал NEWS.ru.