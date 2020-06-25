Вратарь «Ак Барса» отдыхает в Сочи вместе с Сотниковой и женой Зарипова

Третий вратарь казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Амир Мифтахов отдыхает в Сочи вместе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.
Также в их компании отдыхают жена капитана казанской команды Даниса Зарипова Алла и бывший нападающий молодёжного состава московского футбольного клуба ЦСКА 20-летний Тимур Осмоловский.
Ранее Аделина Сотникова заявила, что в течение трёх дней будет голодать.
В феврале 2020 года Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писал NEWS.ru.
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