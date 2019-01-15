Врача чемпионов «Тур де Франс» обвинили в покупке допинга

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Бывший врач британской велокоманды Team Sky Ричард Фримен обвиняется в покупке запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Фримен в 2011 году приобретал тестогель, который содержит тестостерон, сообщает Independent.

По версии следствия, врач просил компанию, у которой заказал тестогель, сказать, что он был отправлен по ошибке. В связи с расследованием он отстранён от деятельности с марта 2017 года. Слушания по делу состоятся не позднее 5 марта 2019 года.

В декабре 2017 года допинг-проба четырёхкратного победителя «Тур де Франс» члена Team Sky Криса Фрума оказалась положительной. В ней был обнаружен сальбутамол (бронхорасширяющий препарат). Команда объяснила это острым приступом астмы у британца.

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