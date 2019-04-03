В 2018 году тесный, но ёмкий мирок фигурного катания штормило и качало, как корабль на волнах. Казалось бы, под конец года морская гладь должна была успокоиться, а успехи на международной арене вполне могли привести в чувство «фигурку» и утихомирить её порывы. Да не тут-то было. Последние недели уходящего года преподнесли неожиданные сюрпризы. News.ru подводит итоги года в мире фигурного катания.

Олимпийские герои

На Олимпийских играх — 2018 российские спортсмены решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) выступали без флага, без гимна, в одежде без принадлежности к России. Они подверглись жёсткой волне критики, но всё равно поехали защищать прежде всего свою честь, а уже потом честь страны.

Первым видом программы у фигуристов, который стартовал ещё до официального открытия, были командные соревнования. Под «танки» японцев, канадцев, американцев и китайцев были брошены лучшие из лучших. После мужского проката следом выступали женщины, где Евгения Медведева подтянула команду в тройку и установила мировой рекорд в короткой программе, получив за прокат 81,06 балла. А Алина Загитова, сменившая соотечественницу в произвольной программе, обыграла свою ближайшую соперницу более чем на 10 баллов.

Конечно, многие уже об этом и не помнят, но тогда эмоции телезрителей были умопомрачительными! Эти две девушки сотворили историю мирового фигурного катания. Однако перед последним видом программы (выступление танцевальных дуэтов с произвольной программой) стало понятно, что у россиян будет только серебро. Но зато какое!

Главным триумфом стала победа российского Дон Кихота в юбке — Загитовой. Многие говорили о том, что первые два места останутся за россиянками. Дело было только за самими спортсменками. Они должны были решить, кто на какую ступень пьедестала взойдёт. После короткой программы лидерство с мировым рекордом было у Загитовой. А вот в произвольной программе спортсменки показали одинаковые результаты, но компоненты у Медведевой были лучше, поэтому она стала негласным победителем «произволки». При подсчёте баллов выиграла 15-летняя Загитова, которая смогла пробраться сквозь фигуристые дебри. Второе место заняла Медведева.

Напомним, что были шансы на медали в соревнованиях и спортивных пар. Однако Евгения Тарасова и Владимир Морозов сами вычеркнули свои имена из списка призёров Олимпийских игр. Среди танцевальных дуэтов лучшими стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, которые заняли пятое место. В мужском одиночном катании Дмитрий Алиев стал седьмым, показав самый высокий результат в российской команде.

Канада — как камень преткновения

После завершения Олимпийских игр Медведева приняла решение о смене тренера. Вместо Этери Тутберидзе в бой вступил специалист из Канады Брайан Орсер. Казалось бы, а что здесь такого? Ну сменила спортсменка тренера, это всё равно что трансферы в футболе. Правда, итог этого трансфера стал ударом в спину для самой фигуристки. Сразу же начались обвинения в «непатриотизме» и предательстве. Причём особое место в высказываниях заняло то, как Медведева попрощалась со своим тренером. И об этом говорил не кто-то со стороны, а сама экс-тренер.

После этого волна негатива, которая накрывала фигуристку, усилилась в разы. Мол, как можно было даже цветов не принести, не сказать «спасибо» за 11 лет трудов и усилий. Неизвестно, как это было на самом деле. Но факт остаётся фактом: Медведева уехала тренироваться в Канаду. Как говорил тогда Брайан Орсер о причинах перехода спортсменки: «Она сказала мне: "Я хочу перемен"».

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Да, перемены были необходимы. Сначала травма, потом — судейские разборки с Международным олимпийским комитетом. Следом за этим — второе место на Олимпийских играх и в конце — пропуск чемпионата мира. События прошлого сезона наложили своеобразный отпечаток на фигуристку, нужно было что-то менять. Безусловно, многие отнеслись к этому негативно. Кто-то не видит в этом перспектив, а для кого-то то принятое решение выглядит сомнительным.

В любом случае, Медведева уже около полугода тренируется за рубежом, выступает за Россию на международной арене. Да, она не прошла в финал Гран-при по фигурному катанию, не попала на чемпионат Европы — 2019 в Минске, но ведь и Москва не сразу строилась! Время покажет, какое развитие получила спортсменка за рубежом.

Конгресс ISU и новые правила

В июне нынешнего года прошёл конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), на котором обсуждались вопросы относительно «возрастного ценза» фигуристов и новой системы оценок. С экстренным предложением об увеличении возраста участников на взрослых турнирах с сезона 2020/21 выступили Нидерланды. По их мнению, надо было бы допускать юниоров к взрослым стартам не в 15 лет, а в 17. Для того чтобы эту поправку приняли, необходимо было набрать 4/5 голосов от делегатов конгресса. Однако после подсчёта итогов голосования вопрос не был рассмотрен.

Многие связывали вынесенное на рассмотрение предложение как меру против российских фигуристов, ведь именно в России девушки уже прыгают четверные в возрасте 13−15 лет. Да и две золотые медали на зимних Олимпийских играх от 15-летних Юлии Липницкой и Алины Загитовой не давали покоя остальным. Безусловно, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) в лице президента организации Александра Горшкова проголосовала против этой поправки.

«Не надо рассматривать этот вопрос только с позиции России и говорить о том, что это плохо для России. В России достаточно спортсменов, и в частности девочек, чтобы соревноваться в любом возрасте», — говорил после конгресса вице-президент ISU Александр Лакерник.

Ещё одна реформа, которая была принята на конгрессе, коснулась новых правил, по которым оценивается выступление спортсменов. Сначала начнём с прыжковой части. С инициативой о реорганизации технических прыжковых элементов у женщин выступали две страны — Канада и Япония. Североамериканскими коллегами предлагалось ограничить количество прыжков во второй части программ — два в короткой и четыре в произвольной. Японцы же ратовали за то, чтобы поощрять повышенным коэффициентом только один последний прыжок в короткой и три последних в произвольной программе. Большинством голосов было принято предложение Страны восходящего солнца.

Технические изменения в уже существующие правила также были внесены после собрания делегатов. Они касались четверных прыжков и оценивания программ в целом. По новым правилам фигурист может выполнить один вид четверных прыжков всего лишь дважды. Главным аргументом в пользу такого решения была необходимость разнообразия выступлений. Поменялась и базовая стоимость прыжковых элементов, в том числе и четверных.

Сократили длительность выступления в произвольной программе на 30 секунд у женщин, мужчин и спортивных пар. В результате этого для мужчин максимальная квота на прыжковые элементы в «произволке» теперь составляет не 8 прыжков, а только 7.

Но самое главное изменение коснулось шкалы уровня исполнения элементов — GOE (Grade of Execution). Она направлена на качественное исполнение технической базы, которую заявил спортсмен. По новым правилам во главе угла стоит не погоня за сложностью, а красота и презентационная составляющая. Если раньше за выполнение или невыполнение элементов фигуристы получали от «-3» до «+3», то нововведения расширили шкалу — от «-5» до «+5». Недокрученными прыжками по новым правилам теперь считаются те, которые недовыполнены на четверть поворота, но не более чем на пол-оборота.

При падении с прыжкового элемента спортсмены сразу же будут получать «-5» баллов. Приземление на две ноги или «степ-аут» (касание второй ногой при приземлении прыжка) карается в среднем от «-3» до «-4» на усмотрение судей.

Последним важным изменением стало переименование «короткого танца» в «ритмический танец». Такое новшество произошло из-за цели «ритмического танца» — нужно именно отражать ритмы музыки, которая выбирается в начале сезона судейским корпусом.

После произведённых реформ все рекорды, которые ставили в том числе и российские фигуристы, обнулились. Благодаря нововведениям результаты улучшаются от старта к старту, а показанные суммы баллов меняются всё быстрее и быстрее. Так что не за горами и новые рекорды, которые, вполне вероятно, установят российские фигуристы на чемпионате Европы и мира.

«Королева Елизавета»

Отдельно отметим блестящие выступления Елизаветы Туктамышевой в сезоне 2018/19. По меркам современного фигурного катания подопечная Алексея Николаевича Мишина — «старичок». В реальной жизни ей 21 год — самый расцвет. Однако в фигурном катании наметилась тенденция: чем меньше возраст, тем больше ты можешь в плане техники. Туктамышева отлично выступала до сезона 2015/16 — была бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, затем становилась чемпионкой Европы 2015 года. В том же году завоевала золото в личном турнире на чемпионате мира, серебро с командой. Но потом — только восьмое место на чемпионате России.

Елизавета Туктамышева Andrew Chin/Zuma/TASS

После этого спортсменка на протяжении двух сезонов показывала отнюдь не блестящие результаты, а чемпионаты Европы и мира проходили без неё. Но в этом году Туктамышева вернулась с азартом, мощью, драйвом, со сложной технической базой. Она выучила и стабильно исполняет триксель (тройной аксель), а это уже немаловажно, ведь большинство спортсменок не могут стабилизировать этот элемент или даже не пробуют его разучить. В новом сезоне до старта турнира серии Гран-при фигуристка одержала победу на соревнованиях «Челлендж серии» «Ломбардия Трофи» и «Финляндия Трофи». На этапах Гран-при Туктамышева становилась победительницей и серебряным призёром, что позволило ей отобраться в финальную часть Гран-при. В итоге она заняла третье место, уступив лишь японке — дебютантке взрослых турниров Рике Кихире и олимпийской чемпионке Загитовой.

Пока её списывали со счетов и поговаривали о том, что эпоха «королевы Елизаветы» прошла, фигуристка ворвалась обратно, ставя на место всех сомневающихся. Кроме того, в этом году Туктамышева принесла новый тренд в показательные выступления, если можно так сказать: сначала разделась сама, а вслед за ней — и остальные. Однако на чемпионате России фигуристка не выступила, что поставило под угрозу её участие на чемпионате Европы и мира, поскольку отбор команды на эти турниры проходил именно на внутрироссийском старте.

Туктамышева пропустила чемпионат страны, потому что заболела — воспаление лёгких… Как же это не вовремя! Но будем надеяться, что тренерский совет учтёт её заслуги в нынешнем сезоне и даст возможность спортсменке достойно представить Россию на предстоящих стартах. Фигуристка включена в состав команды в качестве запасной на чемпионат Европы, и по данным Алексея Мишина, она вполне может выступить и на чемпионате мира, а уж Универсиада мимо неё точно не пройдёт.

Алина Загитова vs Евгения Медведева

Главная интрига года. Ученица Этери Георгиевны Тутберидзе против экс-ученицы — Медведевой, ныне подопечной Брайана Орсера. Безусловно, было интересно посмотреть на то, как изменилась Медведева после переезда в Канаду, как проходила адаптация, какие программы она покажет и т.д. Между тем вопросы возникали и к олимпийской чемпионке Загитовой. После победы в Пхёнчхане был не столь удачный чемпионат мира, да и тема взросления не обошла фигуристку. В общем, вопросов было не счесть. Но решить их могли только соревнования.

На контрольных прокатах в Москве обе спортсменки ошибались, оставляя весьма нерадужные перспективы. Перед стартом на Гран-при обе девушки принимали участие в турнирах «Челлендж серии». Медведева выступала на канадском этапе Autumn Classic International, где уступила американке Бреди Тэннел. С этого момента критика в адрес бывшей ученицы Тутберидзе со стороны болельщиков усилилась в разы. В то же время Загитова приняла участие в немецком старте «Челленджера» — «Небельхорн Трофи». Там фигуристка установила сразу три рекорда. После невнятных контрольных прокатов перед московской публикой Загитова показала истинную себя, не давая повода для лишних разговоров.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе и Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

На этапах Гран-при Загитова также не позволила себе «лишнего», выиграв оба старта. А вот Медведева не смотрелась так безупречно. Третье место, затем четвёртое, и как итог — мимо финала Гран-при. И вновь волна обсуждений пошла по новому кругу. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова даже обвинила СМИ в травле фигуристки. Оно и понятно: высокие ожидания от Медведевой заставили говорить о том, что спортсменка сдаёт позиции. А тем, кто высказывался и сравнивал спортсменок, «прилетало» от фанатов. В том числе и от болельщиков Алины Загитовой. Под опалу попал даже тренер Максим Траньков. Негласное противостояние самих фигуристок превратилось в хайп.

В финале Гран-при, куда Загитова попала с лучшим результатом, она стала второй. Опередила россиянку та самая дебютантка из Японии Рика Кихира. Не трагедия, но снова возникают вопросы. И весьма верно отметила серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая в интервью «СЭ»: «Пока мы зацикливались на борьбе двух своих спортсменок, в мире появился новый лидер».

Постоянное сравнение двух российских фигуристок уже давно превратилось в фарс, треш и безумие. Они обе — отличные спортсменки, обе представляют Россию на международных стартах. Да, у обеих есть взлёты и падения. Но без поражений не бывает побед. Поэтому давайте дадим им спокойно тренироваться и показывать всё то, на что они способны.

Чемпионат России. Панацея от всех вопросов

Очное противостояние всех лидеров российского фигурного катания. Юниорки против чемпионок. И тем интереснее был внутрироссийский старт. К тому же именно здесь решилась судьба путёвок на чемпионат Европы и мира. Безусловно, результаты чемпионата страны оказались сенсационными.

В мужском катании после практически годичного затишья победил Максим Ковтун. У спортивных пар золотые медали из Саранска увезли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А вот у милых дам победителем и призёрами стали юниорки. Они не только навязали борьбу старшему поколению, но и обыграли их по всем фронтам, показав, кто в доме хозяин.

Ученицы Тутберидзе оставили не у дел и свою партнёршу по команде Алину Загитову и Евгению Медведеву, питерских див Станиславу Константинову и Софью Самодурову. Медведева в обоих прокатах допустила ошибки, а Загитова дрогнула при исполнении произвольной программы. После не столь удачных прокатов спортсменкам необходимо восстановиться и снова взяться за свою работу.

В конечном итоге Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная не смогут представить российский триколор на чемпионате Европы и мира, поскольку их возраст не позволяет принять участие в турнирах. После исполкома Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) руководство приняло решение и том, кто же поедет на предстоящие турниры. Можем сказать, что все избранные попали в команду по спортивному принципу. Без каких-то подковёрных игр.

Год подошёл к концу, и можно с уверенностью сказать, что российские фигуристы провели его успешно. Не обошлось без ошибок, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому спокойно настраиваемся на новый, 2019 год и ждём новых покорённых вершин от российских фигуристов.