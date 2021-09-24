Воры вернули медали теннисистке Весниной с конфетами и извинениями

Воры, ограбившие теннисистку Елену Веснину, вернули ей спортивные награды. Вместе с медалями злоумышленники оставили коробку конфет и записку с извинениями, сообщает KP.RU.

Вместе с медалями оставили коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я её не видел, о содержании сказать не могу, — сообщил изданию собеседник в правоохранительных органах.

Медали были оставлены на КПП посёлка, где живет спортсменка. Сама она пока свои награды не получила.

Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала, — сообщила теннисистка.

Ранее сообщалось. что неизвестный проник в дом теннисистки Елены Весниной в Подмосковье и украл все её медали. Вместе с наградами вор прихватил и драгоценности спортсменки.