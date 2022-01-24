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Владимир Минеев назвал имя соперника, с которым хочет провести бой

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев хочет провести объединительный бой с чемпионом Eagle FC
19:15, 24 января 2022
Владимир Минеев назвал имя соперника, с которым хочет провести бой Владимир Минеев Фото: facebook.com/mineevvladimir
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о желаемом сопернике для следующего поединка. Спортсмен хочет провести объединительный бой с обладателем титула Eagle FC.

Титулом Eagle FC владеет Фаридун Одилов, которому предстоит бой с Александром Шлеменко. Также у Шлеменко запланирован на июль поединок с Магомедом Исмаиловым.

У нас есть план по объединению поясов. Нужно дождаться победителя пары Фаридун Одилов — Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко. Мой бой может пройти на очередном турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Получается, что у меня будет почти год отдыха, но мне есть чем заняться, — сказал Минеев корреспонденту NEWS.ru.

Отметим, что турниры памяти Абдулманапа Нурмагомедова традиционно проходят в начале сентября.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал об условии, при котором он может вернуться в кикбоксинг. По его словам, это должен быть непременно бой с именитым соперником.

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