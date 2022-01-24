Владимир Минеев назвал имя соперника, с которым хочет провести бой

Владимир Минеев назвал имя соперника, с которым хочет провести бойЧемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев хочет провести объединительный бой с чемпионом Eagle FC
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о желаемом сопернике для следующего поединка. Спортсмен хочет провести объединительный бой с обладателем титула Eagle FC.
Титулом Eagle FC владеет Фаридун Одилов, которому предстоит бой с Александром Шлеменко. Также у Шлеменко запланирован на июль поединок с Магомедом Исмаиловым.
У нас есть план по объединению поясов. Нужно дождаться победителя пары Фаридун Одилов — Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко. Мой бой может пройти на очередном турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Получается, что у меня будет почти год отдыха, но мне есть чем заняться, — сказал Минеев корреспонденту NEWS.ru.
Отметим, что турниры памяти Абдулманапа Нурмагомедова традиционно проходят в начале сентября.
Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал об условии, при котором он может вернуться в кикбоксинг. По его словам, это должен быть непременно бой с именитым соперником.