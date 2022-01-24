Владимир Минеев назвал имя соперника, с которым хочет провести бой

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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал об условии, при котором он может вернуться в кикбоксинг. По его словам, это должен быть непременно бой с именитым соперником. В качестве примера он привёл Артёма Вахитова.

Я слишком много потратил времени, чтобы адаптироваться к смешанным единоборствам, поэтому выбыл из кикбоксерской семьи. Для того чтобы вернуться, мне нужен громкий вызов. Артём Вахитов? Да, я хочу этого боя,...