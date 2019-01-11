Демченко: не очень люблю трассу в Сочи

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Виктория Демченко

В выходные в Сигулде стартует очередной этап Кубка мира по санному спорту

Российская саночница Виктория Демченко в эксклюзивном интервью News.ru рассказала о предстоящем этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), который, к сожалению, она пропустит из-за проблем со здоровьем.

— Виктория, в Германии у вас случилось падение. Как ваше самочувствие сейчас?

— Самочувствие хорошее, уже готова кататься, но пока ещё тренерский штаб и доктора не пускают на трассу. Говорят, надо немного подождать.

— В Кёнигзее вместе с вами до финиша не добралась и Екатерина Батурина. Это было вызвано сильным снегопадом или всё же сказались какие-то индивидуальные ошибки?

— Не могу сказать, чем это вызвано, если честно. Я помню свой заезд только до середины кольца, а вот выход из кольца и «качели» — этого вот уже не помню. А по поводу падения Батуриной — это надо у Кати спрашивать, я не знаю, в чём там дело.

— Чего нам ожидать от Сигулды? Какая там трасса?

— Можно ждать чего угодно: как падений всяких-разных, так и взлётов на первые строчки тех людей, которые никогда до этого там не были. Короткая, техническая, непредсказуемая. Это всё про трассу в Сигулде.

— Можно ли её в какой-то мере называть домашней?

— Да, можно. До того как у нас не было в России искусственных трасс, именно в Сигулде проводились чемпионаты и первенства страны. Когда в Сочи была Паралимпиада, наши местные турниры тоже проходили в Латвии. Все прекрасно знают, как ехать и какие опасности ждут, поэтому в Сигулде мы показываем хорошие результаты. Нина Зотина/РИА Новости Виктория Демченко

— Почему в этом сезоне в сборной России не так убедительно выступают девушки?

— У кого-то лучше получаются гонки в сезоне, а у кого-то — нет. Как натренировали, так и едем. Таня Иванова находится в шестёрке в мировом рейтинге, уверенно себя чувствует на всех этапах Кубка мира. Бывают, конечно, срывы, но они случаются со всеми.

— Какие вы себе ставите цели на сезон?

— Надо убедительно выступить на чемпионате мира. Да, хотелось бы медалей этапов Кубка мира. Родную мне Сигулду, где была велика вероятность оказаться в тройке, я пропускаю по решению врачей. А дальше остаются три немецкие трассы (Винтерберг, Альтенберг, Оберхоф) и Сочи… Нашу трассу я не очень сильно люблю.

— То, что сезон завершается в Сочи, плюс или минус для наших саночников?

— Конечно, большой плюс, ведь там мы знаем каждый сантиметр дистанции, но при этом у иностранцев также будет возможность изучить трассу — перед этапом Кубка мира в Сочи будет международная тренировочная неделя. Думаю, будет всё интересно.