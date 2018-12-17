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ВФЛА просит отстранённых атлетов вернуть медали

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) уведомила дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил спортсменов, которые до настоящего времени не вернули медали Игр 2008 и 2012 годов, отправить их в Олимпийский комитет России (ОКР). Соответствующее уведомление поступило в ответ на обращение со стороны ОКР.

«Мы получили письмо от Олимпийского комитета России и оповестили тех спортсменов, которым необходимо вернуть награды Игр 2008 и 2012 годов», — приводит слова пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой ТАСС.

Юхарева добавила, что некоторые спортсмены потеряли награду, кто-то не собирается её возвращать. Другие же атлеты не отвечают на обращения или же взяли паузу на раздумья.

Уже вернули награды Анна Чичерова, Наталья Антюх, Антон Кокорин и Александра Федорива-Шпаер.

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в ОКР с официальным письмом-требованием уведомить все национальные федерации о необходимости вернуть медали Игр, датированных 2008, 2012 и 2014 годами. Это касается атлетов, которых наказали за нарушение антидопинговых правил, а также тех, кто завоевал награды в одной команде.

До сих пор награды не вернули Мария Савинова, Татьяна Лебедева, Мария Абакумова и другие.


#ВФЛА #легкаяатлетика
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