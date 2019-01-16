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Василевский остановил Радулова и Ничушкина

Андрей Василевский Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Василевский

спорт [ версия для печати ]

«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 35 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал для 24-летнего голкипера третьим в сезоне. Кроме того, Василевский был признан первой звездой матча.

Второй звездой стал защитник Михаил Сергачёв. 20-летний россиянин забросил вторую шайбу в ворота «Старз» и установил окончательный счёт в игре.

В составе «Далласа» участие в матче приняли сразу трое россиян. Форварды Александр Радулов и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились. А вратарь Антон Худобин сделал 19 сейвов.

Ранее News.ru сообщал, что 11-летний хоккеист потерял сознание после удара судьи. Инцидент произошёл в Челябинской области.


#хоккей #АлександрРадулов #НХЛ #Тампа-Бэй #ВалерийНичушкин #Даллас #АндрейВасилевский #МихаилСергачев
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