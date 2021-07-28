Валуев поддержал теннисиста Медведева в конфликте с журналистом

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев считает, что теннисист Данила Медведев правильно отреагировал на провокацию чилийского журналиста. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Радио 1».

По мнению Валуева, Медведев правильно сделал, что не стал вступать в полемику с журналистом и опускаться на его уровень. По сути, требования теннисиста выгнать журналиста с Олимпиады было абсолютно логичным, потому что человек должен вести себя прилично.

Валуев также отметил , что российские спортсмены должны были быть готовы к провокационным вопросам на Олимпиаде в Токио.

В среду Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио, победив итальянца Фабио Фоньини. Во время интервью в микс-зоне представитель СМИ из Чили спросил у него, есть ли на российских спортсменов клеймо мошенников на этой Олимпиаде и как он относится к этому? Медведев не стал отвечать на такой вопрос и обратился к Международной федерации тенниса с просьбой выгнать этого журналиста и не пускать на его матчи.