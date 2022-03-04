В «Вашингтоне» рассказали о сложной ситуации для Овечкина и других россиян

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал о непростом положении в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российских хоккеистов, включая Александра Овечкина. Функционер отметил, что на россиян оказывается давление со всех сторон, но в команде их стараются поддержать, сообщает NBC Sports.

Каждому российскому хоккеисту приходится непросто. Как хороший, но эмоциональный человек, Овечкин всё принимает близко к сердцу. На него оказывается невероятное давление. Но он может рассчитывать на нашу поддержку. Александр — лицо нашего клуба, его дети родились здесь. Он попал в непростую ситуацию из-за своего статуса. Он признался, что ему тяжело. У нас был разговор. На Александра давят со всех сторон: Северная Америка, Россия, семья и много других людей. Он пытается во всём разобраться, а мы стараемся его поддержать, — сказал Маклеллан.

Ранее Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», высказался о ситуации на Украине. Он призвал остановить происходящие там боевые действия.

Полтора года назад Овечкин описал Путина как сильного, умного и авторитетного человека и лучшего президента. Хоккеист является основателем движения Putin Team, куда входят известные спортсмены, публично поддерживающие президента РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.