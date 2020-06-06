В Сети появилось видео первых прокатов группы Тутберидзе после перерыва

https://static.news.ru/photo/d537dadc-a7c5-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

В соцсетях появились видеозаписи первых прокатов Анны Щербаковой и Алёны Косторной после двухмесячного перерыва.

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе едва держались на ногах. Так, Косторная при первом выходе на лёд зашаталась, ей пришлось схватится за бортик и упереться в него. Щербакова также неуверенно передвигалась по катку, запинаясь о собственный конёк.

Однако уже через неделю девушки начали исполнять тройные прыжки. В результате им удалось восстановить основные элементы всего за несколько дней. Учитывая, что впереди еще все лето подготовки, есть надежда, что к началу сезона они сумеют в полной мере наладить стабильные четверные прыжки и тройной аксель, пишет Газета.ru.

Видео первых прокатов и результат недельной тренировки опубликован в Instagramm группы Тутберидзе.

Как сообщалось, члены сборной России по фигурному катанию начали заезд на сбор в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск». При этом отмечалось, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова присоединится к тренировочному сбору национальной сборной позже, чем остальные спортсмены.

Как писал NEWS.ru, Алёна Косторная и Анна Щербакова уже заехали на тренировочную базу и сдали тест на коронавирус. В качестве мер предосторожности все спортсмены живут в отдельных номерах.