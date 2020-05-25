Фигуристка Косторная рассказала о тесте на коронавирус

https://static.news.ru/photo/9d27fe8a-9f3a-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что она уже заехала на тренировочную базу в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» и сдала тест на коронавирус.

Также заехала на базу и сдала тест ещё одна фигуристка сборной России — Анна Щербакова. Она отметила, что в качестве мер предосторожности все спортсмены живут в отдельных номерах.

Мы уже заселились в «Новогорск», теперь ждём результатов тестов. Скоро сможем приступить к тренировкам, — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что члены сборной России по фигурному катанию начнут заезд на сбор в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск» в воскресенье, 24 мая. При этом отмечалось, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова присоединится к тренировочному сбору национальной сборной позже, чем остальные спортсмены, писал NEWS.ru.