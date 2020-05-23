Загитова присоединится к сборной РФ позднее других фигуристов

https://static.news.ru/photo/e4103f7c-9ce4-11ea-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова присоединится к тренировочному сбору национальной сборной позже, чем остальные спортсмены.

Фигуристы сборной России начнут подготовку к сезону в подмосковном Новогорске 25 мая. О планах Загитовой сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что члены сборной России по фигурному катанию начнут заезд на сбор в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск» в воскресенье, 24 мая.

NEWS.ru писал, что в следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.