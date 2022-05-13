В РФ нет расовой вражды, мы не украинцы: Милонов об «обезьяне» на волейболе Депутат Госдумы Милонов встал на защиту тренера Воронкова, назвавшего кубинскую волейболистку обезьяной

Виталий Милонов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент с главным тренером калининградского клуба «Локомотив» Андреем Воронковым. Во время решающей встречи финальной серии чемпионата России по волейболу против «Уралочки-НТМК» он назвал кубинскую волейболистку из команды соперника обезьяной. За «Уралочку» играет темнокожая спортсменка из Кубы Аилама Монталво. Слова Милонова приводит Metaratings.ru.

Неправильно, если он эмоционально разозлился и так назвал её, наши спортсмены такого никогда себе не позволяют. Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них всё печально, — сказал Милонов.

Он добавил, что тренер должен извиниться за свои слова и объяснить кубинской спортсменке, что не имел её в виду.

Воронков должен подойти, обнять её, выпить с ней кубинского рома, — добавил парламентарий.

Монтоливо является единственной темнокожей волейболисткой в составах обеих команд. На факт неуважительного отношения к спортсменке указали в пресс-службе «Уралочки», призвав Воронкова принести извинения.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» завершилась победой калининградского клуба, который стал двукратным чемпионом России.