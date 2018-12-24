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В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«Пока то, что показывает Медведева — это плоды прошлой работы, а плоды тренировок с Орсером мы увидим только в следующем году», — рассказала Гербольдт пресс-службе Олимпийского комитета России.

На первенстве страны — 2018 спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Фигуристка переехала за океан после того, как решила покинуть группу Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там спортсменка уступила другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

Медведеву пожалели и посоветовали вернуться в Россию, писал News.ru.


#фигурноекатание #ЭтериТутберидзе #ЕвгенияМедведева
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