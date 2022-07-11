В Москве прошел финал первого сезона Winline Медийной футбольной лиги За первенство боролись две сильнейшие команды — BASEMENT и 2DROTS, которые за все время Winline MFL ни разу не проиграли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прошел финал первого сезона Медийной футбольной лиги

На «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“» прошел финал первого сезона Winline Медийной футбольной лиги (MFL). Это уникальный футбольный influencer-проект, объединивший самых ярких представителей индустрии спорта, развлечений, музыки и искусства.

В воскресенье за первенство в турнире боролись две сильнейшие команды — BASEMENT и 2DROTS, которые за все время Winline MFL ни разу не проиграли.

NEWS.ru собрал лучшие снимки матча, чтобы вы могли посмотреть, как это было.