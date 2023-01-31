В МОК оценили идею допуска россиян на ОИ с флагом и гимном МОК: допуск спортсменов из России на ОИ с флагом и гимном страны не рассматривается

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Вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны не рассматривается Международным олимпийским комитетом (МОК), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Представители МОК добавили, что на спортивные мероприятия также не будут аккредитованы российские и белорусские чиновники. В комитете напомнили, что состязания не могут проводиться на территории России.

Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения, — сказано в пресс-релизе МОК.

В организации указали на то, что соответствующее решение было принято на Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года.

Министр спорта Польши Камил Бортничук ранее заявил, что страна намерена создать международную коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава ведомства отметил, что Польша входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выступают против допуска россиян к соревнованиям. По его словам, Олимпийские игры не смогут состояться, если коалиция сможет собрать определенное количество стран.