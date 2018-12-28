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В Кремле ознакомились с письмом главы РУСАДА

AP/TASS

спорт [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с письмом руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, в котором он попросил помощи в разрешении вопроса с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Безусловно, видели (письмо. — Ред.), конечно же, мы ознакомились внимательно с этим обращением», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, директор РУСАДА «не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве». Песков отметил, что Ганус просто не знает деталей. Он добавил, что взаимодействие между российской стороной и представителями WADA осуществляется в рабочем режиме.

«Поэтому многие обеспокоенности, которые он выразил, они беспочвенны», — подытожил Дмитрий Песков.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Доступ к данным московской антидопинговой лаборатории должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года. Эта мера необходима для полного восстановления РУСАДА.


#допинг #РУСАДА
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