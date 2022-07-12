В Кремле отреагировали на критику Карякина в адрес руководства ФШР Песков заявил, что Федерация шахмат России дает высокие результаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на критику российского гроссмейстера Сергея Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России (ФШР). Ранее Карякин заявил, что федерацией управляют из Израиля.

Федерация дает высокие показатели и создает для спортсменов хорошие условия. Много достижений. Надеемся, будет еще больше! Ждем матч за корону! — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

После начала спецоперации России на Украине исполнительный директор организации Марк Глуховский уехал в Израиль. Также в начале марта некоторые российские шахматисты подписали письмо против спецоперации.

Ранее Карякин оценил выступление коллеги Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов. Карякин отметил, что не общался с Непомнящим с 24 февраля. Непомнящий подписал письмо против спецоперации.