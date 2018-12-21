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В команде Слуцкого обратились к Кокорину

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

спорт [ версия для печати ]

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер прокомментировал заключение российского футболиста Александра Кокорина под арест в следственный изолятор.

«Это очень удивительно. Я знаю его как изумительного человека и футболиста. Не понимаю, что случилось — обычно он позитивный и расслабленный», — цитирует футболиста Sport24.

По словам Бюттнера, чем раньше Кокорин вернётся к игре, тем лучше.

«Я играл с тобой, и для меня ты хороший парень и удивительный футболист», — заключил он.

«Витесс» сейчас тренирует Леонид Слуцкий, известный по работе в московском ЦСКА и сборной России. Ранее Бюттнер вместе с Кокориным выступали за московское «Динамо».

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Игравший в «Зените» бразилец пожаловался на зависть русских, писал News.ru.


#футбол #слуцкий #Витесс #АлександрКокорин
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