В команде Слуцкого обратились к Кокорину

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер прокомментировал заключение российского футболиста Александра Кокорина под арест в следственный изолятор.
«Это очень удивительно. Я знаю его как изумительного человека и футболиста. Не понимаю, что случилось — обычно он позитивный и расслабленный», — цитирует футболиста Sport24.
По словам Бюттнера, чем раньше Кокорин вернётся к игре, тем лучше.
«Я играл с тобой, и для меня ты хороший парень и удивительный футболист», — заключил он.
«Витесс» сейчас тренирует Леонид Слуцкий, известный по работе в московском ЦСКА и сборной России. Ранее Бюттнер вместе с Кокориным выступали за московское «Динамо».
Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.
Игравший в «Зените» бразилец пожаловался на зависть русских, писал News.ru.