В Индии в результате обвала трибуны на стадионе пострадали 200 человек

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Более двухсот футбольных болельщиков пострадали в результате обвала временной трибуны в индийском штате Керала. Инцидент произошел перед матчем местных команд, сообщает Hindustan Times.

В деревне Пунгод рядом с городом Малаппурам 19 марта должна была состояться игра между местными футбольным клубами. Однако матч не состоялся, потому что одна из трибун вместе с болельщиками рухнула перед началом встречи.

Название команд не уточняется, но известно, что встреча предполагала формат семь на семь игроков. На обрушившейся трибуне находились 2000 человек. Вместе с трибуной упала и матча освещения.

Всего пострадали 200 человек, из которых пятеро получили тяжёлые повреждения.

В 2019 году в голландском Алкмаре частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба «АЗ Алкмаар».