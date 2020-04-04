В Госдуме выступили за проведение онлайн-соревнований в период пандемии

https://static.news.ru/photo/7ece2ba2-765f-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищёв Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил, что федерации других видов спорта должны распространять положительный опыт ФКР по проведению онлайн-соревнований в период пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что реализация соответствующей инициативы окажет позитивное воздействие как на спортсменов, так и на любителей различных состязаний. Граждане, подчеркнул Свищёв, смогут следить за соревнованиями, а не только «читать новости про коронавирус».

Таким образом, мы отвлечём людей от негативного информационного фона, а у спортсменов появится возможность удержать на высоте спортивный дух, — приводит ТАСС слова главы ФКР.

Свищёв также пообещал отправить в Минспорт депутатский запрос с просьбой оказать поддержку инициативе по проведению соревнований в режиме онлайн.

Как ранее писал NEWS.ru, в Российском футбольном союзе сообщили, что все футбольные соревнования временно приостановлены. Эта мера введена в связи с пандемией коронавируса.