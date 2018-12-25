USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,831.13 $
МОСКВА-10°C09:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

В ЦСКА ждут Головина обратно

Александр Головин Сергей Булкин/News.ru

Александр Головин

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Монако» Александр Головин выделяется во французском клубе на фоне своих партнёров. Такое мнение выразил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

«Когда "Монако" наладит игру, тогда и Головин выйдет на уровень. Он бьётся, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды», — цитирует Гончаренко Sport24.

Также наставник ЦСКА рассказал, ждут ли 22-летнего хавбека сборной России в московском клубе. Только, по словам Гончаренко, в бесплатную аренду.

«Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!» — заявил Гончаренко.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила €30 млн. В настоящий момент «монегаски» идут в чемпионате Франции на предпоследнем месте.

Ранее News.ru сообщал, что Головин получил четырёхматчевую дисквалификацию за удаление в игре против «Лиона».


#ЦСКА #АлександрГоловин #Монако #ВикторГончаренко
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
спорт 07:46, 25 декабря 2018
Суд Испании оштрафовал Промеса за пьяную езду
спорт 02:35, 25 декабря 2018
Медведевой предложили сменить гражданство
спорт 20:48, 24 декабря 2018
Бобровский признан лучшим в прошедшую неделю НХЛ
Лента новостей
политика 09:21
Китай высоко оценил борьбу России с терроризмом
экономика 09:14
Бизнесменом может стать человек с любым образованием
экономика 09:07
На российском рынке преобладает частный бизнес
шоу-бизнес 08:49
Милонов предложил переселить «Дом-2» на Новую Землю
в мире 08:47
Католики всего мира начали отмечать Рождество
спорт 08:42
Оздоев воротит нос от предложения «Крыльев»
происшествия 08:41
Карманник вытащил телефон у москвича во время объятий
в мире 08:34
Губернатор штата в Мексике погибла в авиакатастрофе
спорт 08:25
UFC понесёт финансовые потери из-за Джонса
технологии 08:25
Люксовые автомобили Aurus начнут собирать в Татарстане
Другие новости
спорт 08:42
Оздоев воротит нос от предложения «Крыльев»
спорт 08:25
UFC понесёт финансовые потери из-за Джонса
спорт 08:13
Шайбу Овечкина признали лучшей в НХЛ
спорт 07:46
Суд Испании оштрафовал Промеса за пьяную езду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top