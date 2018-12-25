В ЦСКА ждут Головина обратно

https://news.ru/storage/news/f0dd259b282e597ff3f5323f58f4c507/dbdc65d0-830a-4ae2-bef0-d9a43dca2ae4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Александр Головин

Полузащитник «Монако» Александр Головин выделяется во французском клубе на фоне своих партнёров. Такое мнение выразил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

«Когда "Монако" наладит игру, тогда и Головин выйдет на уровень. Он бьётся, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды», — цитирует Гончаренко Sport24.

Также наставник ЦСКА рассказал, ждут ли 22-летнего хавбека сборной России в московском клубе. Только, по словам Гончаренко, в бесплатную аренду.

«Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!» — заявил Гончаренко.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила €30 млн. В настоящий момент «монегаски» идут в чемпионате Франции на предпоследнем месте.

Ранее News.ru сообщал, что Головин получил четырёхматчевую дисквалификацию за удаление в игре против «Лиона».