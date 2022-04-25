Уткин пожелал катастрофы управляющим «Спартаком»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал положение московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сложным для сохранения прописки в сильнейшем дивизионе страны. Журналист на своём YouTube-канале отметил, что с особым интересом посмотрел бы на стыковые матчи москвичей и пожелал руководству клуба катастрофы.

В данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко и находится в трёх баллах от стыковых матчей. От зоны прямого вылета красно-белых отделяют девять очков. До конца чемпионата «Спартак» должен провести четыре матча в РПЛ.

Я бы, кстати, с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака», прямо с интересом. Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они, мне кажется, ее абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы, — сказал Уткин.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что при слове на букву «г» спортивный журналист Василий Уткин оживает. Таким образом она отреагировала на высказывание журналиста о том, что слово «говно» становится чуть ли не главным в осмыслении событий в российском футболе и участников этого действа.