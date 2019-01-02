Устюгов запутался во время гонки и запутал соперника

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Сергей Устюгов

Лыжники россиянин Сергей Устюгов и норвежец Эмиль Иверсен перепутали отметку бонусного спринта в рамках гонки на 15 км классическим стилем с общего старта на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Спортсмены предприняли ускорение на отсечке 3,3 км. Однако дистанция, на которой разыгрывались премиальные секунды, была рассчитана на следующий круг.

По словам тренера сборной Норвегии Эйрика Носсума, именно россиянин склонил Иверсена ускориться с неверной отметки.

«Устюгов предложил ускориться, в то время как Иверсен не был уверен до конца», — приводит его слова NRK.

Иверсен стал победителем гонки. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани. Третьим стал Устюгов.

Как писал News.ru, две россиянки вошли в тройку лучших на «Тур де Ски».