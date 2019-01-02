USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C19:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Устюгов запутался во время гонки и запутал соперника

Сергей Устюгов Алексей Филиппов/РИА Новости

Сергей Устюгов

спорт [ версия для печати ]

Лыжники россиянин Сергей Устюгов и норвежец Эмиль Иверсен перепутали отметку бонусного спринта в рамках гонки на 15 км классическим стилем с общего старта на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Спортсмены предприняли ускорение на отсечке 3,3 км. Однако дистанция, на которой разыгрывались премиальные секунды, была рассчитана на следующий круг.

По словам тренера сборной Норвегии Эйрика Носсума, именно россиянин склонил Иверсена ускориться с неверной отметки.

«Устюгов предложил ускориться, в то время как Иверсен не был уверен до конца», — приводит его слова NRK.

Иверсен стал победителем гонки. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани. Третьим стал Устюгов.

Как писал News.ru, две россиянки вошли в тройку лучших на «Тур де Ски».


#лыжи #ТурдеСки
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
спорт 18:13, 2 января 2019
В команду Головина перейдёт 36-летний защитник
спорт 17:44, 2 января 2019
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшей в мире другую команду
спорт 17:08, 2 января 2019
Устюгов стал третьим на «Тур де Ски»
Лента новостей
культура 19:30
Садальский заявил, что кино - не дело РПЦ
общество 19:26
Омбудсмен Москвы предложила поменять детекторы в школах
в мире 19:23
Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
спорт 19:04
Боец UFC Анкалаев вернётся в октагон
Другие новости
спорт 19:04
Боец UFC Анкалаев вернётся в октагон
спорт 18:13
В команду Головина перейдёт 36-летний защитник
спорт 17:44
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшей в мире другую команду
спорт 17:08
Устюгов стал третьим на «Тур де Ски»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top