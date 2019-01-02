Две россиянки вошли в тройку лучших на «Тур де Ски»

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Наталья Непряева

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг выиграла гонку на 10 км классическим стилем с общего старта в рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе (32.08,9).

Второй стала россиянка Наталья Непряева с отставанием в 0,1 секунды, третьей — её соотечественница Анастасия Седова (+5,3).

Юлия Белорукова заняла шестое место. Она проиграла лидеру 16,2 секунды. Другие представительницы сборной России Лидия Дуркина, Мария Истомина, Елена Соболева, Анна Жеребятьева и Анна Нечаевская заняли 18-е, 23-е, 31-е, 33-е и 36-е места соответственно.

После четвёртого этапа в общем зачёте лидирует Эстберг. Второе место у Непряевой, третье — у Белоруковой.

Как писал News.ru, тренер рассказал о допинге у российских лыжников.