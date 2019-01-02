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Тренер рассказал о допинге у российских лыжников

Юрий Бородавко Алексей Филиппов/РИА Новости

Юрий Бородавко

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко рассказал о выступлении российских лыжников на многодневке «Тур де Ски» и вспомнил о допинге у спортсменов сборной. Об этом сообщает Expressen.

По его словам, «Тур де Ски» проходит для россиян успешно. Специалист выделил результаты россиянки Натальи Непряевой и добавил, что команда усердно готовилась к этому старту.

«Допинговые случаи остались в прошлом… Всем, кто считает, что мы нарушаем правила, я могу сказать только одно: приезжайте к нам и посмотрите, как мы тренируемся», — заключил Бородавко.

Ранее стало известно, что норвежское издание Dagbladet выпустило материал о том, что подопечный Бородавко Евгений Дементьев, выигравший золото Олимпийских игр в 2006 году, принимал запрещённые препараты.

Как писал News.ru, Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски».


#сборнаяРоссии #лыжи
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