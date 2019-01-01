USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C17:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски»

Сергей Устюгов Matthias Schrader/TASS

Сергей Устюгов

спорт [ версия для печати ]

Российский спортсмен Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на «Тур де Ски». Этап соревнований прошёл в швейцарском Фаль Мюстайр.

Первым финишную черту пересёк норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за три минуты и 3,78 секунды. Серебряная медаль у итальянца Федерико Пеллегрино, отставшего от победителя на 2,35 секунды. Результат представителя РФ — три минуты и 6,85 секунды, сообщает ТАСС.

В общем зачёте многодневки лидирует Клэбо, следом идёт Сергей Устюгов (+12 секунд), тройку замыкает россиянин Александр Большунов (+25,1 секунды).

Следующие этапы «Тур де Ски» состоятся 2 января в немецком Оберстдорфе. На этот день запланированы мужской и женский масс-старты.

Ранее News.ru сообщал о победе Сергея Устюгова в индивидуальной гонке на 15 км. Спортсмен пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание — 12,2 секунды). Третьим стал Александр Большунов (+21,9).


#СергейУстюгов #лыжныегонки
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
спорт 18:41, 30 декабря 2018
Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
спорт 17:55, 29 декабря 2018
Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски»
спорт 18:01, 19 декабря 2018
Устюгов снова выступит на «Тур де Ски»
Лента новостей
общество 17:15
Трудовой патент для мигрантов подорожал в Москве
происшествия 17:09
Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира
в мире 17:07
Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом
в мире 17:00
Бельгийцы до сих пор не обменяли на евро миллиарды франков
спорт 16:59
Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA
Другие новости
спорт 16:59
Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA
спорт 16:28
Екатеринбург примет два чемпионата мира по боксу
спорт 15:59
КАФ перечислила лучших футболистов Африки
спорт 15:52
«Плохую кровь» учуяли в матче между РФ и Канадой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top