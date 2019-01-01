Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски»

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Сергей Устюгов

Российский спортсмен Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на «Тур де Ски». Этап соревнований прошёл в швейцарском Фаль Мюстайр.

Первым финишную черту пересёк норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за три минуты и 3,78 секунды. Серебряная медаль у итальянца Федерико Пеллегрино, отставшего от победителя на 2,35 секунды. Результат представителя РФ — три минуты и 6,85 секунды, сообщает ТАСС.

В общем зачёте многодневки лидирует Клэбо, следом идёт Сергей Устюгов (+12 секунд), тройку замыкает россиянин Александр Большунов (+25,1 секунды).

Следующие этапы «Тур де Ски» состоятся 2 января в немецком Оберстдорфе. На этот день запланированы мужской и женский масс-старты.

Ранее News.ru сообщал о победе Сергея Устюгова в индивидуальной гонке на 15 км. Спортсмен пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание — 12,2 секунды). Третьим стал Александр Большунов (+21,9).