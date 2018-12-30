Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

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Симен Хегстад Крюгер, Сергей Устюгов, Александр Большунов

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл индивидуальную гонку свободным стилем на 15 км в итальянском Тоблахе. Там проходит первый этап многодневки «Тур де Ски», которая войдёт в зачёт Кубка мира.

Устюгов пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание — 12,2 секунды). Третьим стал еще один россиянин Александр Большунов (+21,9).

Остальные россияне финишировали в следующем порядке: 4. Андрей Мельниченко (+27,4 секунды), 7. Денис Спицов (+33,7), 18. Евгений Белов (+58,3), 29. Александр Бессмертных (+1 минута 17,1 секунды), 33. Андрей Ларьков (+1.23,7), 38. Максим Вылегжанин (+1.31,9), 59. Глеб Ретивых (+2.03,0), 63. Андрей Собакарев (+2.11,5).

Ранее News.ru писал, что в женской индивидуальной гонке в Тоблахе лучшей стала россиянка Наталья Непряева, а её соотечественница Анастасия Седова финишировала третьей.