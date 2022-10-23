Умер совладелец команды Формулы-1 «Ред Булл» Дитрих Матешиц

Фото: HOCH ZWEI/imago-images.de/Global Look Press

Основатель и совладелец Формулы-1 «Ред Булл» Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет. Австрийский бизнесмен ушел из жизни после продолжительной болезни, пишет Speedweek.

Компания Матешица владела несколькими командами в Формуле-1, члены которых шесть раз выигрывали мировое первенство. Дитрих Матешиц на протяжении долгого времени не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. В СМИ указывалось, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего.

Так, он не комментировал срыв сделки по продаже команды Формулы-1 «Ред Булл» компании «Порше». Между тем, по слухам, идея о продаже команды была связана именно с состоянием здоровья ее совладельца.

Матешиц помимо двух команд «Формулы-1» владел трассой «Ред Булл Ринг» в Австрии. С 2006 по 2011 годы он был владельцем команды американской серии NASCAR. Также бизнесмен владеет несколькими футбольными клубами — это «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ред Булл Лейпциг».

В 2019 году по версии журнала Forbes, Дитрих Матешиц входил в тройку самых состоятельных владельцев спортивных команд. Его состояние составляло 14,3 млрд фунтов.