https://static.news.ru/photo/2cccdfa6-26f0-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Журнал Forbes опубликовал список самых состоятельных владельцев спортивных команд. В топ-10 рейтинга вошли и российские олигархи Роман Абрамович и Михаил Прохоров.

На первом месте оказался владелец крикетного «Мумбай Индианс» Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 37,8 млрд фунтов, он занимает 13-е место в списке богатейших людей планеты.

владелец крикетного «Мумбай Индианс» Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 37,8 млрд фунтов, он занимает 13-е место в списке богатейших людей планеты. На второй позиции хозяин клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер с состоянием в 31,1 млрд фунтов.

Тройку лидеров закрыл владелец команды Формулы-1 «Ред Булл» и клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» Дитрих Матешиц. Его состояние составляет 14,3 млрд фунтов.

На четвёртом месте — Хассо Платтнер. Он владеет хоккейным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и 10,2 млрд фунтов.

Пятое место занял Роман Абрамович с футбольным клубом «Челси» и 9,4 млрд фунтов.

Хозяин команды по американскому футболу «Каролина Пантерз» Дэвид Теппер на шестом месте. Его состояние составило 8,8 млрд фунтов.

Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» и футбольный «Лос-Анджелес Гэлакси» принёс своему владельцу Филипу Аншуцу седьмое место.

Михаил Прохоров, который владеет баскетбольной командой «Бруклин Нетс», расположился на восьмом месте. У Прохорова, по данным Forbes, 7,4 млрд фунтов.

Микки Арисон с баскетбольным клубом «Майами Хит» и 6,7 млрд фунтов — на девятом.

Замкнул десятку Стэн Кронке с футбольным «Арсеналом» и 6,6 млрд фунтов.

Что касается Прохорова, то в сентябре он продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму. Клуб НБА купил канадский бизнесмен Джозеф Цаю. Он также выкупил арену клуба Barclays Center. Общая сумма сделки составила $2,35 млрд. Это стало новым рекордом в спортивной индустрии. Прохоров приобрёл 80% акций «Нетс» в 2009 году за $223 млн. Главными достижениями российского бизнесмена в развитии клуба стали переезд из Нью-Джерси в Бруклин и открытие баскетбольной арены Barclays Center вместимостью 18 тысяч зрителей в 2012 году.

Абрамович тоже хотел продать «Челси» в уходящем году, но передумал. Причиной стали успехи нового тренера Фрэнка Лэмпарда. Бывший игрок команды вывел «Челси» на третье место в АПЛ, даже несмотря на запрет клубу проводить трансферы до 2020 года.

Ранее Forbes подвёл итоги 2019 года и назвал бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, писал NEWS.ru.