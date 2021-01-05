Умер чемпион Олимпиады 1980 года толкании ядра Владимир Киселёв

Победитель летних Олимпийских игр в толкании ядра в 1980 гуду Владимир Киселев умер на Украине. Спортсмену было 64 года. Об этом сообщил заместитель мэра города Кременчуга Полтавской области Руслан Проценко.
Сегодня не стало олимпийского чемпиона, почётного гражданина Кременчуга Владимира Киселёва, — написал он в Facebook.
О причинах смерти пока ничего неизвестно.
Родился Владимир Киселёв в Кемеровской области 1 января 1957. Заслуженный мастер спорта СССР, обладатель олимпийского золота в толкании ядра. Киселев тренировался в спортивном обществе «Авангард» в Краматорске Донецкой области.
7 января на 75-м году жизни скончался и российский учёный, бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий, сообщал NEWS.ru.