Умер чемпион Олимпиады 1980 года толкании ядра Владимир Киселёв

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Таким образом, Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс сократилось до 58 секунд.

Дистанцию в 10 км классическим стилем в итальянском Тоблахе Юлия Ступак преодолела за 29 минут 24,7 секунды. Серебряного призёра определил фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила Джессику Диггинс...