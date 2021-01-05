Умер бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий

На 75-м году жизни скончался российский учёный, бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.
Сообщаем о смерти крупного российского учёного, академика РАН, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника культуры РФ, почётного гражданина города Томска, профессора кафедры патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета, экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого, — проинформировали в ведомстве.
Соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося учёного выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в телеграмме.
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