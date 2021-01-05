Умер бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв язвительно отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках на территории Вашингтона. Журналист в своём комментарии по этому поводу упомянул о событиях на Майдане.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось...