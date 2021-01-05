Умер «геймер» из «Южного парка»

https://static.news.ru/photo/5799c60e-50de-11eb-8df1-fa163e074e61_660.jpg Джарод Нандин Фото: facebook.com/Jarod.NWBZPWNR

Прославившийся своим косплеем персонажа мультсериала «Южный парк» геймер Джарод Нандин умер после заражения коронавирусом.

40-летний мужчина был госпитализирован в середине декабря, а 3 января он скончался, сообщил портал TMZ.

Нандин скончался через две недели после того, как сообщил фанатам о положительном тесте на COVID-19. Он попал в больницу в конце декабря, а 28 декабря у него появились проблемы с дыханием. После этого его поместили под аппарат для поддержки дыхания.

В сообществе Джарода знают под ником NWBZPWNR, а популярность он приобрёл после появления на фестивале в 2013 году в образе геймера из мультсериала «Южный парк», постоянно прокачивавшего скиллы в видеоиграх.

Соболезнования в связи с трагической вестью выразили как простые пользователи, так и разработчики World of Warcraft, которые оставили запись на официальной Twitter-странице.

Ранее мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер, создавшие мультсериал, выпустили первую серию нового проекта «Дерзкое правосудие» (Sassy justice). В ней роль репортёра «сыграл» президент США Дональд Трамп.

Жертвой коронавируса стал и российский сценарист фильма «Всё будет хорошо!» Олег Данилов, сообщал NEWS.ru.