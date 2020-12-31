Сценарист фильма «Всё будет хорошо!» Олег Данилов умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/27387f56-4cf5-11eb-8629-fa163e074e61_660.jpg Олег Данилов Фото: dmitry_astrahan/instagram.com

Сценарист и драматург Олег Данилов скончался 1 января в возрасте 71 года.

Началось скрытое кровотечение, — рассказал Пятому каналу друг драматурга, режиссёр Дмитрий Астрахан.

Отмечается, что Данилов находился в одной из минских больниц с коронавирусом. Мужчина шёл на поправку, однако его состояние резко ухудшилось.

Церемония прощания и похороны состоятся в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что народный артист России Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщила его дочь Ирина. Актёр находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Актёр пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

На счету Владимира Коренева множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последний раз актёр появился перед камерой в 2015 году, когда он исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров», писал NEWS.ru.