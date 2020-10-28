Создатели «Южного парка» превратили Трампа в журналиста

https://static.news.ru/photo/811e7448-193e-11eb-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sassy Justice/youtube.com

Американские мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер, создавшие мультсериал «Южный парк», выпустили первую серию нового проекта «Дерзкое правосудие» (Sassy justice). В ней роль репортёра «сыграл» президент США Дональд Трамп.

Мультипликаторы использовали технологию Deepfake. Она позволяет накладывать одно изображения на другое, благодаря этому в шоу кроме Трампа появились его дочь Иванка, основатель Facebook Марк Цукерберг, старший советник президента Джерад Кушнер, а также актёр Майкл Кейн.

Первый выпуск проекта, который выложен на YouTube, был посвящён технологии Deepfake и связанному с ней мошенничеству.

По сюжету главный герой шоу репортёр Фред Сэсси проживает в городе Шайенна в штате Вайоминг. Он занимается журналистскими расследованиями, которые помогают ему отстаивать права горожан.

Как писал NEWS.ru, правозащитница Алёна Попова потребовала от администрации Telegram и Павла Дурова запретить бота, который делает людей «обнажёнными». Он использует технологию Deepfake. За первые несколько дней после появления бота было преобразовано более 100 тысяч женских снимков. Попова отметила, что реакции со стороны Telegram пока не последовало, несмотря на то что итог использования «преображённых» снимков может быть катастрофическим для жизни многих девушек.