Павла Дурова призвали запретить в Telegram сервис с раздеванием людей

https://static.news.ru/photo/b2c599f2-14f9-11eb-99ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Правозащитница Алёна Попова обратилась к администрации мессенджера Telegram и его основателю Павлу Дурову. Поводом стало появление бота, который делает фотографии людей «обнажёнными» с помощью технологии DeepFake.

Попова отметила, что жертвы сервиса могут стать объектами травли, а появление таких «порноботов» нарушает правила Telegram, сообщает Znak.com.

Пользователи могут взять любую фотографию будущей жертвы — алгоритм распознает силуэт и обнажит тело. Да, это ненастоящее обнажение, но подобные фейковые фотографии выглядят как настоящие и могут нанести огромный ущерб жертвам, — считает правозащитница.

Она указала, что реакции со стороны Telegram на её обращение пока не последовало, хотя итог использования «преображённых» снимков может быть катастрофическим для жизни многих девушек. Отмечается, что за первые дни после появления бота уже преобразовано более 100 тыс. женских снимков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд белорусских СМИ, поддерживающих действующего главу республики Александра Лукашенко, подвергли критике нововведение в Telegram. В мессенджере появилась новая анимация с символом белорусской оппозиции — бело-красно-белым стягом. Радио «Мир» назвало нововведение «диверсией» и прикрепило к посту об основателе мессенджера Павле Дурове фотографию с Адольфом Гитлером и нацистской символикой.