Украинской биатлонистке требуется разрешение WADA

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Анастасия Меркушина

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный прошли медицинское обследование в Мюнхене после четвёртого этапа Кубка мира.

В ходе обследования у Меркушиной выявили проблемы, связанные со скоплением жидкости из-за непроходимости лимфы, сообщает Biathlon.com.ua. Спортсменку должны освободить от нагрузок в ближайшее время. Чтобы полностью избавиться от проблемы, Меркушиной нужно сделать инъекцию, на которую требуется разрешение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

У Дмитрия Пидручного выявлены проблемы с плечом, а также обнаружены мышечные изменения, которые привели к нарушению функций одной из мышц.

Ранее News.ru сообщал, что мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону перенесена.