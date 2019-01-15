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Украинской биатлонистке требуется разрешение WADA

Анастасия Меркушина KH/imago sportfotodienst/Global Look Press

Анастасия Меркушина

спорт [ версия для печати ]

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный прошли медицинское обследование в Мюнхене после четвёртого этапа Кубка мира.

В ходе обследования у Меркушиной выявили проблемы, связанные со скоплением жидкости из-за непроходимости лимфы, сообщает Biathlon.com.ua. Спортсменку должны освободить от нагрузок в ближайшее время. Чтобы полностью избавиться от проблемы, Меркушиной нужно сделать инъекцию, на которую требуется разрешение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

У Дмитрия Пидручного выявлены проблемы с плечом, а также обнаружены мышечные изменения, которые привели к нарушению функций одной из мышц.

Ранее News.ru сообщал, что мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону перенесена.


#биатлон #сборнаяУкраины
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