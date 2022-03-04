Украинский боец UFC раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за молчание

Украинский боец смешанных единоборств, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Игорь Потеря написал пост в сторис в Instagram, в котором раскритиковал за молчание бывшего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен напомнил россиянину, что тот начинал карьеру на Украине, и призвал высказать своё мнение о ситуации в стране.

На тебя смотрели и равнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал карьеру на Украине. Ты рвал глотку о «чести и вере» и рассказал всевозможным СМИ о том, как твой несчастный автобус перевернули. А сейчас ты молчишь, – написал украинец.

Игорь Потеря подписал контракт с UFC в 2021 году, но не провёл ни одного боя. Нурмагомедов завершил карьеру после смерти отца в 2020 году, оставив пояс чемпиона вакантным.

Ранее двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов в интервью NEWS.ru рассказал, что российские спортсмены не столкнулись с давлением со стороны лиги на почве политических событий. Также россиянин сравнил тренировки Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых и дал прогноз на поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом.