Украина «потеряла» титулованного спортсмена

Дзюдоистка Елизавета Литвиненко, бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Украины, отказалась от спортивного гражданства своей страны, сообщает агентство «РБК-Украина». Теперь спортсменка будет представлять команду Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации источника, причиной такого решения могла стать позиция Федерации дзюдо Украины. Объединение продолжает бойкотировать международные турниры.

Литвиненко 21 год, в 2022 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 78 кг. На Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменка проиграла в поединке за третье место.

Ранее сборная Украины по дзюдо объявила об отказе выступать на чемпионате мира. Причиной такого решения стал возврат национальной символики спортсменам из Белоруссии, который Международная федерация дзюдо (IJF) утвердила 16 мая. Данное решение распространяется на все турниры начиная с 1 июня 2025 года. В своем заявлении украинская федерация назвала решение IJF «политической слепотой».

До этого российский спортсмен Тимур Арбузов одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште в отдельной категории. В решающем поединке в весовой категории до 81 килограмма 21-летний дзюдоист встретился с представителем Грузии Тато Григалашвили.