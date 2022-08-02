Украинская атлетка Магучих рассказала о сообщении Ласицкене о спецоперации

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о сообщении от российской коллегии Марии Ласицкене по поводу спецоперации. Разговора у спортсменок, ранее друживших, не получилось.

Уже после чемпионата мира в Юджине (15-24 июля) она мне написала, но, знаете ли, это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях и здесь она мне написала. Она написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало. Прошло уже 5 месяцев войны. Какой может быть разговор?, — приводит слова Магучих «Трибуна».

Ранее Магучих заявила, что у нее больше нет кумира, намекая на разочаровании в Марии Ласицкене. Ее возмутило, что россиянка не выразила ей поддержки и даже не связалась с ней после начала военной спецоперации 24 февраля, но вместо этого писала письма главе МОК Томасу Баху.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене после окончания соревнований по прыжкам в высоту. В своей стране украинская легкоатлетка подверглась жесткой критике из-за этого и была вызвана на воспитательный разговор в Министерство обороны.