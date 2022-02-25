УЕФА захотел разорвать спонсорский контракт с «Газпромом»

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует прекратить сотрудничество с российской компанией «Газпром». В настоящий момент УЕФА ведёт консультации с юристами по поводу расторжения спонсорского договора, сообщает журналист Саймон Стоун в своём Twitter.

«Газпром» является спонсором УЕФА с 2015 года. В 2021 году стороны заключили новое соглашение, которое рассчитано до 2024 года. Согласно этому контракту, организация получала от российской компании сумму в размере €40 миллионов.

Помимо этого «Газпром» стал спонсором двух чемпионатов Европы.

Ранее в УЕФА сообщили, что российский футбольный клуб «Спартак» не будет исключён из Лиги Европы. Матчи российских и украинских команд в еврокубках будут перенесены на нейтральные территории. Следовательно, «Спартак» сможет продолжить выступление в 1/8 финала Лиги Европы.