Убивший медведя боксёр Медведев вышел из комы

Переживший нападение медведя российский боксёр Илья Медведев вышел из комы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсмена Дмитрия Косенко.

Илья вышел из комы, он пришел в сознание. Он общается, даже передвигается. Но он принимает хорошие обезболивающие. Сейчас его готовят к очередной операции, — рассказал тренер.

По словам Дмитрия Косенко, медики не дают прогнозов относительно сроков полного восстановления спортсмена.

Все зависит от процесса лечения, в будущем его могут перевести на амбулаторное лечение, чтобы он находился дома. У него идет воспалительный процесс от ран, не спадает температура. Врачи наблюдают, чтобы не было никаких заражений и воспалений, — объяснил тренер.

О происшествии с 23-летним спортсменом стало известно 20 октября. Илья Медведев подвергся нападению хищника, когда вместе с двумя друзьями возвращался с рыбалки. При этом один из спутников боксёра погиб.

Илья сумел нанести медведю несколько смертельных ударов ножом, однако получил рваные раны головы и конечностей. Третий товарищ не пострадал. Он доставил раненого боксёра на лодке в больницу.

Илья Медведев является мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров. Является победителем чемпионата вооружённых сил 2019 года в весовой категории до 64 кг.