Известный тренер болен раком

У известного советского футболиста и российского тренера Леонида Ткаченко обнаружено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Сообщается, что 65-летнему специалисту уже провели операцию в Санкт-Петербурге.
«Сейчас тренеру предстоит долгий и финансово затратный процесс реабилитации», — говорится в сообщении на сайте ФНЛ.
Ткаченко долгие годы выступал за харьковский «Металлист» в Высшей лиге СССР, а затем тренировал харьковский клуб. Он успешно работал со многими российскими командами, включая «Балтику», «Сокол» и «Анжи».