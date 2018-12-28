Известный тренер болен раком

https://news.ru/storage/news/97a5d8cb654c1527face8f0a97dac41e/60b78f0f-03d0-4cf2-b223-6cc783e91286_850.jpg Уткин Игорь/ТАСС

Леонид Ткаченко

У известного советского футболиста и российского тренера Леонида Ткаченко обнаружено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Сообщается, что 65-летнему специалисту уже провели операцию в Санкт-Петербурге.

«Сейчас тренеру предстоит долгий и финансово затратный процесс реабилитации», — говорится в сообщении на сайте ФНЛ.

Ткаченко долгие годы выступал за харьковский «Металлист» в Высшей лиге СССР, а затем тренировал харьковский клуб. Он успешно работал со многими российскими командами, включая «Балтику», «Сокол» и «Анжи».