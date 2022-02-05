У России первая медаль: Непряева уступила только реактивной Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Она на три десятых секунды опередила преследовательницу из Австралии и уступила только великлепной норвежке Терезе Йохауг, для которой скиатлон является профильной дисциплиной. NEWS.ru подробно рассказывает о первой медали сборной России.

Мало кто сомневался, что первое золото Олимпийских игр в Пекине достанется Терезе Йохауг. За последние три года состоялись только три старта в скиатлоне, и каждый раз побеждала именно норвежская спортсменка.

Причем в Лахти в январе прошлого года, которая состоялась последняя гонка, весь пьедестал оказался норвежским. Но сегодня норвежцы не смогли заполнить полную квоту участниц. Это связано с положительными тестами на COVID-19 у Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво. Особенно чувствительной была потеря Венг, которая часто забегала в призы в этой дисциплине.

Примечательно, что лучшим результатом Непряевой за эти три года было только шестое место. Зато она в 2022 году покорила многодневку «Тур де ски». Правда там не принимала участие Йохауг, но были все остальные.

Наталья Непряева Павел Бедняков/РИА Новости

Началась гонка классическим ходом, и Терезу на первой позиции меняли финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски. Когда спортсменки прошли 6 км образовалась группа лидеров из семи человек, которую замыкала Неприяева. Причём за состояние Натальи было неспокойно. Казалось, что она вот-вот отстанет. На пит-стоп россиянка пришла шестой с отставанием в 14 секунд.

Перейдя на коньковый ход, Йохауг моментально создала отрыв, будто пересела на гоночный автомобиль. Уже на первом километре она «привезла» соперницам 15 секунд, хотя совсем недавно вся группа шла вровень. На 10 км норвежка увеличила отрыв ещё на десять секунд и стало понятно, что подвинуть её уже никто не сможет.

Шведка Фрида Карлссон также попыталась оторваться от преследовательниц, создав отрыв в десять секунд, но её быстро нагнали остальные. Заключительные два с половиной километра лидер у преследовательниц постоянно менялся — Карлссон, Непряева, Нисканен. Группа шла плотно, а Йохауг уже сбавила тем, когда её преимущество достигло фантастических 55 секунд. Норвежка завершила гонку в полном одиночестве.

Перед выходом на финишную прямую Непряева захватила лидерство. Она и Тереза Штадлобер оторвались от других соперниц, причем Наталья опережала даже австриячку с ощутимым запасом. Штадлобер только на самом финише смогла немного сократить отрыв, отстав всего на полкорпуса. Но не требовалось никакого фотофиниша, чтобы понять, что Непряева выиграла серебро.

Эмоции зашкаливают, я очень рада за Наталью, как и за Настю Рыгалину. Сегодня она большая умница. Наталья может бороться с Терезой (Йохауг), если она не отпускает ее. Сегодня, к сожалению, не получилось, она все-таки смогла ее отпустить. Но впереди еще есть гонки. Наталья в очередной раз почувствовала в себе уверенность, это тоже очень важно, — сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Если шансы на медаль Непряевой до гонки не были невозможными, но расценивались как уверенный оптимизм, в воскресенье от лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в скиатлоне ждут как минимум повторения результата Натальи. Её успех должен вдохновить всю команду.