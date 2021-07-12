У двоих членов паралимпийской команды РФ выявили COVID-19 перед Играми

Врач и тренер Паралимпийского комитета Российской Федерации сдали два положительных теста на коронавирус перед предстоящими Играми в Токио. Об этом говорится на сайте Паралимпийского комитета России.
Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты, — сообщил исполняющий обязанности президента организации Рожков.
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По словам президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса Паралимпиада в Токио
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