У двоих членов паралимпийской команды РФ выявили COVID-19 перед Играми

Врач и тренер Паралимпийского комитета Российской Федерации сдали два положительных теста на коронавирус перед предстоящими Играми в Токио. Об этом говорится на сайте Паралимпийского комитета России.

Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты, — сообщил исполняющий обязанности президента организации Рожков.

Он добавил , что сейчас оба сотрудника комитета определены на карантин в специальный обсерватор.

По словам президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса Паралимпиада в Токио пройдёт в заявленные сроки с 24 августа по 5 сентября и перенесена не будет. Всего в соревнованиях примут участие около 4,5 тысячи паралимпийцев, среди которых могут быть до 300 российских спортсменов. Международный паралимпийский комитет прислал Паралимпийскому комитету России официальное приглашение на участие в Играх.

Ранее грузинский дзюдоист-паралимпиец Звиад Гогочури был дисквалифицирован с соревнований ещё до начала Игр из-за драки с 60-летним охранником гостиницы.

