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Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе News.ru/Сергей Булкин

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала подборку фотографий своих бывших подопечных.

В галерею вошли Юлия Липницкая, Адьян Питкеев, Серафима Саханович, Сергей Воронов, Полина Цурская, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова и Евгения Медведева. Все эти фигуристы в разное время тренировались у Тутберидзе и покинули её группу.

«В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», — написала тренер.

Медведева ушла из команды Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. Ситуация с уходом фигуристки активно обсуждалась в Сети. Особое внимание болельщиков привлекли отношения Тутберидзе и Медведевой после расставания. Тренер и фигуристка, по собственным признаниям, не общались.

Как писал News.ru, Медведева снялась в канадском фильме.


#фигурноекатание
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