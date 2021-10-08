Тутберидзе не спасает: почему Тарасова и Морозов не научились выигрывать

Двукратные чемпионы Европы весной этого года решились на очень серьёзный шаг — в преддверии олимпийского сезона они перешли в группу Этери Тутберидзе. Тренер, которая ранее никогда не занималась парниками, должна была помочь опытному дуэту обрести стабильность перед турниром в Пекине. Пока о стабильности речи не идёт. На первом же более-менее серьёзном турнире «рыжики» пропустили вперёд молодых чемпионов мира из России. А ведь Finlandia trophy так удачно начинался для новоиспечённых учеников Тутберидзе.

Прокат с отрывом

Состав участников на Finlandia trophy подобрался действительно бодрый: Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд из Канады, несколько хороших дуэтов из Америки. Впрочем, несмотря на неплохой состав иностранных соперников, было очевидно, что вся борьба за первое место развернётся между парами из России: Евгения Тарасова/Владимир Морозов и действующие чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Так оно и произошло.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом соревновательном дне предпочтительнее выглядели подопечные Тутберидзе. Новая короткая программа о Пигмалионе и Галатее, поставленная Даниилом Глейхенгаузом (до этого выступали под номер Александра Жулина), была исполнена качественно, а главное, без ошибок. За свой прокат пара получила 78,33 балла и расположилась на промежуточном первом месте.

Во многом такой результат стал следствием не самого удачного проката со стороны чемпионов мира Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. То ли статус первого соревнования сезона, то ли всё ещё неоптимальные кондиции не позволили им откатать программу чисто. Настя упала с параллельного тройного сальхова, из-за чего пара лишилась приличных четырёх баллов. По итогу короткой программы «рыжики» оторвались от своих ближайших оппонентов почти на пять баллов. С таким неплохим отрывом после в произвольной двукратные чемпионы Европы должны были чувствовать себя особенно комфортно. Но что-то пошло не так.

Чемпионский прокат

Мишина и Галлямов в произвольной программе смогли сполна реабилитироваться за ошибки первого соревновательного дня. Они выдали сверхуверенный и качественный прокат, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни судей. И это с учётом того, что произвольная под композиции «Метель» и «Время первых» до сих пор вызывает смешанные чувства у болельщиков фигурного катания.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина Dmitry Golubovich/Global Look Press

Впрочем, в Финляндии нарезка музыки, соотношение композиций было не на первом плане. На первом плане оказались лёгкость, красота и чистота исполнения номера. По итогу произвольной программы судьи поставили действующим чемпионами мира 153,37 балла — это на два балла больше, чем в Стокгольме, где они взяли золото, и на два балла меньше мирового рекорда. Прекрасный результат!

А вот их основным оппонентам проявить себя в произвольной не удалось. «Рыжики» стали сыпаться чуть не с самого начала номера. Сначала Женя не докрутила тройной тулуп и упала, затем случилось падение на выбросе тройного флипа. Эти две грубые ошибки очень сильно повлияли на результат. В итоге Тарасова и Морозов уступили Мишиной и Галлямову больше 14 баллов (по сумме двух программ). Весомый отрыв, особенно с учётом того, что после короткой карты были на стороне двукратных чемпионов Европы.

Изменений не видно

Но результат в этой истории играет не определяющую роль. Важно другое. С момента перехода Тарасовой и Морозова к Тутберидзе прошло почти полгода, но пока каких-то значительных перемен в дуэте тяжело уловить. Перед переходом Евгения и Владимира лучший тренер мира в женском одиночном катании говорила о том, что российском парном катании очень много проблем, говорила, что мы сильно устарели.

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

По тем прокатам ребят, которые довелось понаблюдать в течение этого месяца, что-то сверхноваторское заметить не удалось. Но это лишь полбеды. Тарасова и Морозов как были нестабильным дуэтом, так и продолжают таковым оставаться. И пока Тутберидзе не может ничего с этим сделать.

Тем временем до Олимпиады осталось меньше четырёх месяцев. За Тарасову и Морозова по-прежнему боязно.