Трусова выступила на Гран-при США с переломом стопы

Российская фигуристка Александра Трусова выступила на Гран-при США (Skate America) с переломом стопы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

О травме было известно ещё до вылета в США, в команде обсуждалось возможное снятие с соревнований.

В итоге 17-летняя Трусова выиграла турнир с результатом 232,27 балла, она была первой как в короткой, так и в произвольной программе, где исполнила один четверной прыжок. На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачёва.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 29 по 31 октября в Канаде.