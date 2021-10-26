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Трусова выступила на Гран-при США с переломом стопы

12:05, 27 октября 2021
Трусова выступила на Гран-при США с переломом стопы Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
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Российская фигуристка Александра Трусова выступила на Гран-при США (Skate America) с переломом стопы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

О травме было известно ещё до вылета в США, в команде обсуждалось возможное снятие с соревнований.

В итоге 17-летняя Трусова выиграла турнир с результатом 232,27 балла, она была первой как в короткой, так и в произвольной программе, где исполнила один четверной прыжок. На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачёва.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 29 по 31 октября в Канаде.

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