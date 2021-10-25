Трусова прокомментировала победу на Гран-при США

Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировала победу на этапе Гран-при Skate Ametica. Спортсменка, которая в произвольной программе исполнила только один четверной прыжок отметила, что постарается вернуть свои лучшие кондиции к Олимпиаде. Её слова приводит ТАСС.

Мы уменьшили контент до одного четверного, это легкий вариант. Я рада, что получилось откатать чисто, но хочу больше четверных, — сказала Трусова.

Также она отметила, что на данный момент её форма не соответствует той, что была на контрольных прокатах. Она заявила, что постарается вернуть её для отбора на Олимпийские игры в Пекине.

Александра Трусова выиграла соревнования, за обе программы на Skate America она получила 232,37 балла. На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачёва. Она набрала за обе программы 217,31 балла. Замкнула тройку лидеров кореянка Ён Ю. Она за две программы получила 216,97 балла. Ещё одна россиянка Ксения Синицына заняла пятое место (205,76).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие под руководством Этери Тутберидзе, выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе в соревнованиях пар. За короткую и произвольную программу они получили 222,50 балла.